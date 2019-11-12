Париж, , 10:55 — REGNUM Российских художник Эрик Булатов представил свой новый проект Formule de survie (Формула выживания) в Prisme, новом пространстве галереи Дины Верни в Париже. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи pop/off/art.

Выставка организована для показа новой трехметрового живописного проекта Эрика Владимировича, «Насрать», которую художник считает очень важной для себя. Как отмечают искусствоведы, автор предлагает свой рецепт выживания в виде картины с включением текста как формулы.

Искусствовед Сергей Потапов: «Во французском слове survivre, выживать, полностью присутствует глагол vivre, жить (понятно, что английское слово survive как раз заимствовано из французского). С приставкой sur получается что-то вроде сюрреализма, только очень по-русски. Сегодня эта формула звучит довольно жёстко — но это ответ на принуждение, которому любой человек подвергается в сегодняшнем мире. Пускай лаконичная, формула становится некой парадоксальной дзенской мудростью пожилого художника.»