Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Премию «Оскар» Американской академии киноискусств в категории «Лучший фильм» может получить драма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец». Такой прогноз приводит журнал Variety.

Победить в этой номинации, отмечает издание, могут также фильмы «Брачная история», «Однажды… в Голливуде», «Маленькие женщины» или «Джокер».

Награду за лучшую режиссуру могут получить Мартин Скорсезе за фильм «Ирландец», Ноа Баумбак за «Брачную историю», Грета Гервиг за «Маленьких женщин», Квентин Тарантино за «Однажды… в Голливуде», а также Педро Альмодовар, снявший фильм «Боль и слава», или Терренс Малик — за «Тайную жизнь».

Лучшим актером первого плана жюри может признать Роберта Де Ниро, а лучшей актрисой — Аквафину, Лулу Ванг, Синтию Эриво, Скарлетт Йоханссон или Сиршу Ронан.

Официально претенденты на «Оскар» будут названы в начале 2020 года. Торжественное вручение кинопремии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Читайте также: Disney выдвинула на «Оскар» актёрский состав кинокомикса «Мстители: Финал»