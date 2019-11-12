Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM Матч молодёжных сборных России и Латвии, который 15 ноября примет «Ростов Арена», предварит имиджевая программа «Наши парни в городе». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Развлекательная программа начнётся за два часа до футбольной баталии. В это время запланировано выступление певицы Elvira T, ансамбля казачьей песни «Аксинья» и Кубанского казачьего хора. Гостей также ожидают розыгрыш призов, автограф-сессии и матч с экс-футболистами сборной России Денисом Колодиным, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в связи с проведением матча отборочного турнира чемпионата Европы среди молодёжных сборных команд УЕФА 2021 по футболу будет ограничат движение. Схема пропуска транспорта изменится в левобережной части донской столицы.

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