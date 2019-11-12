Москва, , 09:56 — REGNUM В музее Московского художественного академического театра (МХАТ) в Москве и Всероссийском историко-этнографическом музее (ВИЭМ) в Торжке назначены новые директора. Приказы подписаны министром культуры РФ Владимиром Мединским, сообщил 12 ноября директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов.

ВИЭМ возглавила Ирина Жукова, её концепция развития музея победила в конкурсе. Прежний директор музея Людмила Максименко не прошла во второй тур, её уволили 11 ноября.

В музее МХАТ директором назначена Софья Грачёва, бывший директор музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Прежний руководитель Марфа Бубнова останется в музее на одной из должностей.

«Через год в Министерстве будут заслушаны оба директора — что сделано, что предстоит сделать», — пояснил Кононов ТАСС.

Музей МХАТ существует с 1923 года. ВИЭМ был создан по инициативе академика Дмитрия Лихачева в 1988 году, они занимает несколько исторических зданий в городе Торжке Тверской области.