Лос-Анджелес, США, , 09:31 — REGNUM В момент своего запуска потоковая служба Disney+ захватит лишь 3% аудитории сервиса Netflix. Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что всего на Disney+ сегодня подписано 1,9 млн человек, что довольно много. Однако это пока что не сравнится с показателем сервиса Netflix, который сегодня имеет в базе более 60,6 млн млн подписчиков только в США и около 150 млн по всему миру.

Напомним, запуск потокового сервиса Disney+ состоится сегодня, 12 ноября 2019 года. Платформа предложит пользователям около 300 фильмов и 700 сериалов, в т.ч. оригинальный контент, вроде шоу «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн» или сериалов Marvel.

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