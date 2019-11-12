Магас, , 08:53 — REGNUM В ингушском селе Даттых откроют музей. Такое решение приняли сельчане, которые раньше проживали в ныне заброшенном селении. Возрождение этой территории начали в 2018 году, когда была установлена новая административная граница с Чечней.

По решению инициативной группы из числа бывших жителей в Даттыхе откроют музей сельских реликвий — предметов, которыми издавна пользовались жители Даттыха, рассказала ТАСС замдиректора Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Ася Евлоева.

Первым экспонатом музея станет старинная маслобойка, которую подарил уроженец села Даттых Магомед Евлоев. Ее возраст превышает сто лет. В настоящее время в музее проходит акция «Сохраним историю вместе». Каждый может передать для всеобщего обозрения старинные предметы обихода и другие ценные экспонаты.

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