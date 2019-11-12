Новосибирск, , 05:33 — REGNUM Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев намерен покинуть свой пост, а сам театр может быть закрыть. Об этом журналу «Театр» сообщил сам Афанасьев.

«12 ноября мы соберём пресс-конференцию, на которой я сделаю официальное заявление о ситуации, сложившейся вокруг Городского театра», — сказал он.

Он рассказал, что на протяжении 30 лет театр находится в подвале. И всё это время коллективу обещают новое помещение. Но на днях стало известно, что арендодатель забирает верхний этаж, где располагается зрительское фойе и гардероб, что «фактически говорит о закрытии театра».

Афанасьев отметил, что уже сообщил о своём решении мэру города Анатолию Локтю и у властей «есть две недели, чтобы как-то урегулировать этот вопрос».

«Я бьюсь во все двери, но знаю ответ. Он простой: «Денег нет, но вы держитесь». Мы не получаем денег из бюджета на постановки, но время требует определённых вложений. Театру необходимы площади, нужно увеличить и зрительскую, и актерскую зону», — пояснил худрук театра.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в феврале 2019 года власти Новосибирска планировали показать вице-премьеру России Ольге Голодец проект реконструкции здания, в котором ранее был кинотеатр «Пионер», и в котором должен разместиться городской драматический театр под руководствомСергея Афанасьева.

На реконструкцию здания, согласно проектно-сметной документации, необходимо 420 млн рублей. Новосибирские власти рассчитывали на частичное федеральное финансирование.

Учредителем Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева является муниципалитет. Театр открылся 20 марта 1988 года. Первой площадкой была комнатка на 28 зрительских мест в ДК «Октябрьской революции». Через семь лет он переехал в кинотеатр «Победа, но уже в 1998 году оказался в подвале дома на Вокзальной магистрали, 19.

В 2001 году началось строительство здания для театра на ул. Серебренниковской, 37. Его обещали завершить к 2003-му, но так и не закончили — в итоге незавершённое здание было несколько раз продано. В 2013 году застройщик МФК «Снежная миля» предложил включить здание в свой будущий комплекс на ул. Болшевистской, но и это строительство затянулось.

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