Лос-Анджелес, США, , 23:24 — REGNUM Опубликован трейлер предостоящего фильма «Остров фантазий». Ролик был выложен 11 ноября на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Согласно заявлениям создателей, картина выполнена одновременно в таких жанрах, как хоррор, фентэзи и комедия. Снял её режиссёр Джефф Уодлоу («Правда или действие», Kick-Ass 2), он же работал над созданием сценария вместе с писателями Джиллиан Джейкобс и Крисом Роучем.

В основу фильма лег одноимённый сериал, который выходил в США в период с 1978 по 1984 годы. В картине снялись такие актёры, как Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Джимми Оуян, Порша Даблдэй и Майкл Рукер.

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