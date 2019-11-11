Лос-Анджелес, США, , 20:11 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер предстоящего фильма «Скуби-ду» режиссёра Тони Червоне. Ролик был опубликован 11 ноября на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Создатели фильма показали в новом видео, как познакомились Шэгги и Скуби-ду. Фильм снят по сценарию, написанному писательницей Келли Фримон Крейг («Почти семнадцать»).

Скуби-ду озвучит Фрэнк Уэлкер («Аладдин», «Симпсоны», «Король Лев»), Шэгги — Уилл Форте («Последний человек на Земле»), Дафну Блейк — Аманда Сейфрид («Mamma Mia!»), Велму Динкли — Джина Родригес («Мисс Пуля»), а Фреда Джонса — Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).

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