Ульяновск, , 19:49 — REGNUM В Ульяновской области 12 ноября открывается вторая «Музейная неделя», в которой примут участие пять учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Откроет «неделю» музей Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги, где экскурсоводы поделятся историей железнодорожного строительства в регионе, расскажут об особенностях форменной одежды железнодорожников и покажут макеты подвижного состава.

13 ноября ульяновцы могут посетить музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева». Затем гостей будет принимать Нижнетимерсянский музей Боевой и Трудовой славы в Цильнинском районе, где запланирована обзорная экскурсия по выставке «Осени посиделки». 15 ноября к акции присоединится мемориальная комната в музее «Карамзинская общественная библиотека», а завершится «неделя» 16 ноября в Карсунском музее «История села Уразовка. Крестьянский быт татарского народа конец 19 века начало 20 века».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе решили внедрить опыт Москвы, где с апреля 2019 года реализуется программа «Московская музейная неделя». В Ульяновской области разработали свою программу по принципу столичного проекта, в рамках которого отдельные музеи в определённые дни будут работать бесплатно. Проект стартовал в октябре. В рамках акции каждую третью неделю месяца жителям региона предоставлен свободный вход в одно из учреждений культуры. Для гостей готовятся мастер-классы и экскурсии, интерактивы и выставки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области будет реализован московский музейный проект