Нью-Йорк, США, , 19:41 — REGNUM Телеканал Showtime спустя шесть лет после анонса сообщил о том, что вскоре начнётся производство сериала Halo по известной игровой вселенной. Об этом 11 ноября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/SHO_Halo/status/1192872157426180096

Компания заявила, что производство шоу «скоро начнётся». Дэнни Сапани («Чёрная Пантера») исполнит роль офицера Джейкоба Киза, а Оливия Грей («Дрянь», «За мечтой») сыграет его дочь и командира UNSC — доктора Миранду Киз. Чарли Мерфи («Острые козырьки») исполнит роль инопланетянинки Махки Чавы.

Сериал не выйдет на малые экраны до начала 2021 года. Стоит отметить, что на конец 2020 года запланирован выход новой игры серии — Halo Infinite.

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