Владикавказ, , 15:07 — REGNUM Спектакль «Фатима» Юго-Осетинского драматического театра был удостоен награды театрального фестиваля национальных театров «Сцена без границ». Об этом 11 ноября сообщает ИА «Рес».

Постановка режиссера драмтатра Тамерлана Дзудцова получила специальный приз жюри «За сохранение традиций и сценическое воплощение поэмы Коста в спектакле «Фатима».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4−8 ноября Юго-Осетинский театр принял участие в кавказском театральном фестивале в Северной Осетии «Сцена без границ».

Читайте ранее в этом сюжете: Югоосетинский госдрамтеатр отправится на гастроли во Владикавказ