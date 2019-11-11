Лос-Анджелес, США, , 14:31 — REGNUM Стало известно, какое название получит новый фильм по франшизе «Охотники за привидениями» режиссёра Джейсона Райтмана. Об этом 11 ноября сообщил портал Comicbook.

Фильм, сейчас известный под рабочим названием «Охотники за привидениями 2020» (и называемый фанатами GB20), получил официальное название «Охотники за привидениями: загробная жизнь» (Ghostbusters: Afterlife).

Сюжет будущей картины расскажет о семье, проживающей в маленьком городке США, члены которой каким-то образом будут связаны со знакомыми зрителям персонажами Дэна Эйкройда, Билла Мюррея, Сигурни Уивер, Энни Поттс и Эрни Хадсона.

Ранее стало известно, что премьера новых «Охотников за привидениями» состоится в США 9 июля 2020 года. Стоит отметить, что в картине также снимутся такие известные актёры, как Маккенна Грейс, Финн Вулфхард и Пол Радд.

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