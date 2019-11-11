Сухум, , 14:03 — REGNUM 11−14 ноября в Абхазии проходит первый международный фестиваль хорового пения «Шьардаамҭа». Об этом сообщает информагентство «Апсныпресс».

По словам художественного руководителя Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба Эсмы Джения, целью фестиваля является популяризация хорового пения. В рамках фестиваля состоятся выступления Уральского государственного камерного хора в Гудауте, совместное выступление Уральского государственного камерного хора и Камерного хора Московской консерватории в Пицунде, гала-концерт все участников фестиваля в Сухуме.

Также, в рамках фестиваля пройдет мастер-класс профессора Московской консерватории Александра Соловьева.