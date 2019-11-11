Москва, , 13:15 — REGNUM Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала группы фан-сообществ SCP Foundation и «Экстрамерный Russian Fandom ФО SCP». Об этом 11 ноября сообщил портал «Мир фантастики».

Издание отмечает, что это стало результатом конфликта между основателем проекта ARTSCP Андреем Дуксиным, ранее зарегистрировавшим товарный знак и другими представителями фан-сообщества SCP.

Ранее в SCP Foundation Russian Branch Fan-Community заявили, что Дуксин не имел права на регистрацию торговой марки по условиям лицензии. Они отметили. что в ближайшее время планируют подать иск в суд.

SCP Foundation — это вымышленная организация, публикующая псевдодокументальные статьи об аномальных предметах, существах, мест, явлениях и т.п. Подобные статьи часто выполнены в научно-академической стилистике и представляют собой «внутреннюю документацию Организации». Кроме подобных «документов» авторы создают художественные произведения по вселенной SCP Foundation.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава департамента Ростеха подала в суд на пользователя «ВКонтакте»