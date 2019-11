Лос-Анджелес, США, , 12:48 — REGNUM Поклонники анимационной картины «Ледниковый период» опубликовали в сети петицию, в которой они попросили кинокомпанию 20th Century Fox снять игровой ремейк фильма. Об этом 11 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Издание отметило, что подобная петиция кажется «бессмысленной» и долгое время у неё было смехотворное количество голосов, однако в последние дни количество подписавшихся стало рости быстрее. По мнению автора статьи не исключено, что подобный фильм когда-то выпустят, хотя он считает, что создатели таких картин попросту «портят» анимационную классику.

Напомним, в июле 2019 года Disney выпустила на экраны «игровой» ремейк 3D-фильма «Король Лев». Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания планирует также в ближайшее время выпустить игровые ремейки и спин-оффы многих своих мультфильмов.

