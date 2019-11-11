Уфа, , 12:38 — REGNUM В Уфе стартовал первый Республиканский фестиваль детских и молодёжных театров. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

По словам чиновников, мероприятие проходит в Национальном молодежном театре Башкирии им. М. Карима в рамках Года театра в России.

Отмечается, что жюри предстоит оценить спектакли десяти театров из разных городов республики.

Показы продлятся до 13 ноября.

Напомним, что первый Республиканский фестиваль детских и молодежных театров стартовал в Уфе в рамках реализации национального проекта «Культура».