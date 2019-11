Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги прервал молчание и ответил на критику режиссёра Мартина Скорсезе по поводу кинокомиксов. Об этом 11 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Файги не согласился со словами Скорсезе о том, что в студия Marvel избегает рисков при создании своих картин. Он также заявил, что каждый дает кино «своё определение» и «имеет право на своё мнение», и добавил, что команда Marvel будет продолжать снимать свои фильмы.

Ранее Мартин Скорсезе опубликовал большую статью в газете The New York Times. В ней он в том числе написал, что, по его мнению, многие элементы, которые определяют кино в том виде, в котором он его знает действительно присутствуют в картинах Marvel.

Однако при этом он отметил, что в них нет «подлинного эмоционального чувства опасности» и риска, и заявил, что эти фильмы сделаны для «удовлетворения определенного набора требований».

