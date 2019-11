Лос-Анджелес, США, , 11:51 — REGNUM Режиссёр кинокомикса «Джокер» Тодд Филлипс сообщил, что в финальную версию фильма не стали включать сцену, которая была слишком «безумной» даже для картины с рейтингом R (взрослым рекомендуется хорошо подумать, прежде чем брать детей на сеанс). Об этом 11 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Филлипс рассказал, что Хоакин Феникс был согласен проводить различные эксперименты, и иногда они с ним занимались тем, что называли «изучением бессонницы». Они просто снимали то, чего не было в сценарии, когда Феникс что-то делал на кухне или в ванной в оставшееся от рабочего дня время.

Режиссёр добавил, что сцена, снятая в ванной, в итоге не вошла в финальную версию картины.

«И не потому, что она была порнографический, это было просто безумие», — сказал Филлипс, при этом не объяснив, в чём именно оно заключалось.

Кинокомикс «Джокер» вышел на большие экраны 3 октября 2019 года. При бюджете $55 млн картина собрала в мире более $984,6 млн.

