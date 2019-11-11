Магас, , 11:39 — REGNUM В Ингушетии завершился шестой международный кинофестиваль «Золотая башня». Золотые награды — уменьшенные копии ингушских средневековых башен — получили девять кинолент, сообщили в министерстве культуры региона.

Гран-при конкурса достался фильму «Сестренка» режиссера Александра Галибина. Пять золотых башен увезли с собой московские режиссеры, одну — режиссер из Казахстана Елена Ковардакова за фильм «Путь к победе». На Северном Кавказе остались главные золотые награды, присужденные за лучший игровой фильм «Штурм», снятый режиссером Анзоровм Юшаевым из Чечни, и за фильм «Папаха горца. Абрек Сулумбек», который сняла документалист Лейла Гагиева.

Кроме того, получили дипломы жюри кинематографисты из Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистана и Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии с 7 по 9 ноября проходил кинофестиваль «Золотая башня». На участие в нем были заявлены более 50 кинофильмов кинематографистов с Северного Кавказа, Москвы, Башкирии, Адыгеи, Казахстана и Киргизии.