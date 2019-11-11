Москва, , 11:12 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Детского музыкального театра юного актёра. Театру исполняется 30 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что замечательный театр, выросший из небольшой студии, активно гастролирует и в России и за рубежом, знакомя зрителей с разнообразным репертуаром.

«Благодаря таланту и энергии педагогов, их приверженности непреходящим ценностям отечественной культуры дети открывают для себя яркий и удивительный мир Театра», — отметил Путин и пожелала коллективу вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 31 октября по 19 ноября проходит Фестиваль русских театров. Лучшие спектакли театры из стран ближнего зарубежья

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