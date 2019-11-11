Лос-Анджелес, США, , 10:32 — REGNUM Фильм «Паразиты» назван самым популярным в США зарубежным фильмом 2019 года. Об этом 10 ноября сообщил портал Cinema Blend.

По состоянию на 10 ноября 2019 года фильм собрал в кинопрокате США около $11,3 млн и около $106,7 млн во всём мире. В рейтинге самых популярных в США иностранных картин он сместил с первой позиции мексиканский фильм «Да ладно тебе, Фрида» режиссёра Начо Г. Велилья, который собрал в США $9,2 млн.

Фильм «Паразиты» снял южнокорейский режиссёр Пон Джун-хо, известный зрителям по работе над такими картинами как «Окча» и «Воспоминания об убийстве». Премьера картины на домашнем кинорынке состоялась 30 мая 2019 года.

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