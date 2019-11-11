Бербанк, США, , 10:34 — REGNUM Телеканал CW представил первый тизер «самого масштабного кроссовера» на телевидении. Ролик появился на YouTube-канале TV Promos 10 ноября.

Речь идёт о событии Crisis on Infinite Earths («Кризис на бесконечных Землях»), которое объединит персонажей сериалов «Флеш», «Стрела», «Супергёрл», «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня». Первая серия в рамках кроссовера выйдет 8 декабря 2019 года.

Напомним, «Кризис на бесконечных Землях» — это популярная серия комиксов от компании DC, выходившая в 1985—1986 годах. После её окончания все проекты DC были «перезапущены».

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