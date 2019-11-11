Лос-Анджелес, США, , 10:05 — REGNUM В лидеры кинопроката США по итогам прошедших выходных вышла историческая картина «Мидуэй» режиссёра Роланда Эммериха. Соответствующая информация была опубликована 11 ноября на портале Box Office Mojo.

За первые три дня показов фильму удалось собрать на домашнем кинорынке $17,5 млн. Дебютная касса фильма «Доктор Сон» составила $14,1 млн, он занял вторую позицию в списке. В топ-5 также вошли «Игра с огнём» ($12,8 млн), «Рождество на двоих» ($11,6 млн) и «Терминатор: Тёмные судьбы» ($10,8 млн, общая сумма сборов составила $48,4 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что первое место в рейтинге российского проката по итогам прошедших выходных заняла анимационная картина «Семейка Аддамс». Вторую позицию занял хоррор «Доктор Сон».

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