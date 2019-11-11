Москва, 11 ноября 2019, 09:53 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму ректору Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) Владимиру Малышеву с 70-летием, сообщается на сайте правительства.
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Глава правительства отметил, что ВГИК остаётся главной киношколой страны и идёт в унисон с новейшими технологиями киноиндустрии.
«Благодаря Вашему чуткому руководству вуз превратился в уникальную творческую лабораторию для студентов», — подчеркнул Медведев и пожелал Малышеву творческих успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова — ВГИК отметил 100-летие.
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