Париж, , 09:52 — REGNUM На церемонии открытия чемпионата World Championship по игре League of Legends компания Riot Games представила дебютный клип виртуальной группы True Damage. Ролик опубликовали на YouTube-канале проекта 10 ноября.

Дебютный трек True Damage называется Giants. В состав коллектива вошли персонажи игры, озвученные профессиональными музыкантами: Акали (Soyeon), Экко (Thutmose, Duckwrth), Сенна (Keke Palmer) и Киана (Becky G).

Напомним, чемпионат мира по League of Legends проходил со 2 октября по 10 ноября 2019 года. За победу сражались 24 команды из разных стран мира, а призовой фонд соревнования составил $2,22 млн.

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