Москва, , 09:38 — REGNUM Согласно предварительным данным, первое место в рейтинге кинопроката России и СНГ по итогам выходных (7−10 ноября 2019 года) вновь занял фильм «Семейка Аддамс». Об этом 10 ноября сообщил портал Kinobusiness.

Картине удалось собрать в России ещё 157,6 млн рублей, таким образом, общая сумма сборов составила 708,2 млн рублей. На второй позиции разместился хоррор Майка Флэнегана «Доктор Сон», в дебютные выходные картина собрала в нашей стране $128,2 млн.

В топ-5 также вошли: «Малефисента: Владычица тьмы» (113 млн рублей; общая сумма сборов — 2,03 млрд рублей), «Терминатор: Темные судьбы» (88 млн; 476 млн) и «Текст» (48,3 млн; 317,3 млн).

Напомним, анимационную картину «Семейка Аддамс» сняли режиссёры Грег Тирнан и Конрад Вернон. В первые выходные проката (1−4 ноября 2019 года) картина собрала в России 387,5 млн рублей.

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