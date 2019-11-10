Москва, , 22:35 — REGNUM С четверга, 14 ноября, в Московском академическом Музыкальном театре (МАМТ) имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко стартует новая просветительская кампания, посвященная теории и истории оперетты. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента культуры.

Проект приурочен к премьерному показу оперетты «Зимний вечер в Шамони». В ходе встреч участники смогут посетить лекцию руководителя литературно-драматургической части театра Дмитрия Абаулина об истории оперетты в стенах МАМТ, встречу с дирижером Уильямом Лейси и стать зрителями открытой репетиции оперетты с оркестром и солистами.

Завершит цикл просветительских мероприятий лекция театрального критика и драматурга Ильи Кухаренко об истории развития оперетты на мировых сценических площадках и в России.

Напомним, в 2018 году Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) отметил 100-летие со дня создания. В рамках юбилея начал работать и просветительский проект для зрителей «Студия». В него включены обзорные экскурсии по театру, возможность побывать в мастерских и на репетициях спектаклей, ознакомиться с работой оркестра, хора и балетной труппы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Данте в Ленинке»: в РГБ пройдут иммерсивные чтения «Божественной комедии»