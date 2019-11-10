Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM В рамках XVIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в атриуме Главного штаба Эрмитажа 14 ноября состоится круглый стол «Разрушать нельзя, сохранять», посвященный особенностям и проблемам города как особого объекта наследия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Арка Главного штаба Andrew Butko

Организатором встречи выступает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры при правительстве Санкт-Петербурга.

В рамках дискуссии руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Института наследия Надежда Филатова представит результаты по формированию подходов к разработке Плана управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», подготовленные научным коллективом Института.

Методический документ предполагает долгосрочную концепцию развития и формулирует основные положения для будущей разработки детального плана управления историческим центром Санкт-Петербурга, являющимся объектом всемирного наследия.

Напомним, «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» внесен в Список ЮНЕСКО в 1990 году, однако до сих пор не имеет своего Плана управления. Это один из самых сложных градостроительных объектов всемирного наследия, считают эксперты. В том числе из-за его расположения на территории двух субъектов Российской Федерации — Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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