Женева, Швейцария, , 18:21 — REGNUM Российская кинолента «Дылда», повествующая о жизни в постблокадном Ленинграде, стала победителем на ХХV Женевском международном кинофестивале как лучший полнометражный фильм. Об этом 10 ноября сообщается на официальной странице кинофестиваля.

Международное жюри конкурса определило российскую ленту как лучшую картину из 55 фильмов, представленных на суд экспертов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировая премьера фильма состоялась во время 72-го Каннского кинофестиваля, где он получил две награды. Ранее член российского оскаровского комитета Александр Роднянский высказал мнение, что фильм «Дылда» имеет отличные шансы попасть в лонг-лист кинопремии «Оскар».

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