Берлин, , 17:40 — REGNUM Российскую актрису Викторию Мирошниченко выдвинули на премию Европейской киноакадемии (EFA) в номинации «Лучшая актриса» за исполнение главной роли в фильме режиссера Кантемира Благова «Дылда». Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Картина рассказывает о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать жить в постблокадном Ленинграде.

«Две молодые женщины, Ия и Маша, ищут смысл и надежду в борьбе за восстановление своей жизни среди руин», — говорится в аннотации к фильму на сайте EFA.

Напомним, победители премии станут известны 7 декабря 2019 года на церемонии награждения, которая пройдет в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, мировая премьера фильма состоялась во время 72-го Каннского кинофестиваля, где он получил две награды — приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд» и приз ФИПРЕССИ с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». В январе 2020 года картина выйдет в американский прокат. 23 сентября стало известно, что фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

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