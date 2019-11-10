Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM В Нижнем Новгороде к 800-летию города может появиться памятник князю Александру Невскому. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области по итогам заседания Архитектурного совета.

В частности, памятник предлагается установить или на Благовещенской площади, или в районе восточного входа в Александро-Невский кафедральный собор.

Также эксперты совета пришли к выводу, что полководец должен был изображен на коне. Если идея будет реализована, памятник Невскому станет первой скульптурой всадника в Нижнем Новгороде.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году будет отмечаться 800-летие Нижнего Новгорода и 800-летие Александра Невского.