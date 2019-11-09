Москва, , 16:55 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 90-летним юбилеем композитора Александру Пахмутову. Об этом 9 ноября он разместил сообщение на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Поздравление Александры Пахмутовой Instagram@mossobyanin

«Мы росли под душевные песни из фильма «Девчата», а «Нежность» из картины «Три тополя на Плющихе» напевали наши родители», — отметил градоначальник.

Мэр пожелал выдающемуся советскому и российскому композитору крепкого здоровья и счастья в доме.

Напомним, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Бекетовке (ныне Волгоград). Музыкальная биография Александры Пахмутовой насчитывает свыше 400 авторских популярных композиций, а также большое число произведений, написанных для симфонического оркестра. В 2017 году совместно с супругом, поэтом Николаем Добронравовым, написала гимн для Ярославля. Гимном города стала песня «Город-князь».

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