Москва, , 16:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой по случаю её 90-летнего юбилея. Выдержка из текста послания размещена на сайте Кремля.

«Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание», — отметил Путин.

Кроме этого, глава государства подчеркнул талант, любовь и увлеченность к избранному делу жизни, а также созидательный труд композитора на благо Родины.

Напомним, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Бекетовке (ныне Волгоград). Она является автором более 400 популярных композиций, включая такие хиты как «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», прощальную песню Олимпиады-80 «До свиданья, Москва» и многих других.

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