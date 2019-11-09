Лос-Анджелес, США, , 08:02 — REGNUM В рамках 40-го Американского международного кинорынка, который проходит в Лос-Анджелесе, состоится конференция «Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке». Конференцию проводит Роскино — в партнерстве с гильдией продюсеров США и ассоциацией «Продюсеры без границ». Роскино — государственная российская структура, занимающаяся продвижением российского кино в мире.

На конференции выступят: продюсеры Стивен Адамс и Александр Роднянский, юрист, консультант по производству контента для индустрии развлечений Стивен Биер и другие специалисты.

В ходе конференции планируется обсудить, какой тип контента имеет наибольшие шансы на привлечение глобальной аудитории, какие существуют ограничения и проблемы для международных продакшн-компаний в России, а также способы привлечения зарубежных продюсеров к съемкам в России.

Генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе отметила, что новые правила, которые разработало министерство культуры России, позволяют рассматривать РФ как актуальное направление для съемок различного контента. Однако соответствующая инфраструктура должна отвечать международным стандартам.

Напомним, что юбилейный 40-й Американский международный кинорынок стартовал в Лос-Анджелесе 6 ноября и продлится до 13 ноября. В этом масштабном мероприятиии принимаю участие более 7 тыс. профессионалов индустрии.