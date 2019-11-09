Санта-Моника, США, , 07:51 — REGNUM Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

По ее словам, участия в номинации ожидают драма Кантемира Балагова «Дылда» (2019), триллер Владимира Аленикова «Странники терпенья» (2018), фильм Бориса Акопова «Бык» (2019), картина Константина Фама «Кадиш» (2019), приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо «Дикая лига» (2019), драма Алексея Козлова «Спасти Ленинград» (2019).

В общий лонг-лист номинантов на «Золотой Глобус» вошли 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. Из общего числа в шорт-лист войдут не более четырех-пяти картин. Список будет объявлен 9 декабря.

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