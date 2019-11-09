Москва, , 00:03 — REGNUM Спектакль по мотивам «Чиполлино», поставленный Центром Театрального Искусства А. Таттари при Московском Лианозовском Театре, не допустили к участию в XVI Международном театральном фестивале любительских театров «Молодые-молодым», сообщил режиссёр театра Александра Таттари в Facebook.

Таттари «Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения. Более того, она накажет всех сотрудников, кто отобрал данный спектакль на фестиваль, хотя приглашение подписано ею лично».

https://web.facebook.com/permalink.php

Режиссёр задаёт вопрос, правильно ли он понимает, что жанр политической сатиры в России ещё не запрещён. Он подчеркнул, что спектаклем не планировалось поддержать какие-то политические течения. Создатели спектакля не занимаются политикой.