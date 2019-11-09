Москва, 9 ноября 2019, 00:03 — REGNUM Спектакль по мотивам «Чиполлино», поставленный Центром Театрального Искусства А. Таттари при Московском Лианозовском Театре, не допустили к участию в XVI Международном театральном фестивале любительских театров «Молодые-молодым», сообщил режиссёр театра Александра Таттари в Facebook.
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Режиссёр задаёт вопрос, правильно ли он понимает, что жанр политической сатиры в России ещё не запрещён. Он подчеркнул, что спектаклем не планировалось поддержать какие-то политические течения. Создатели спектакля не занимаются политикой.