Лос-Анджелес, США, , 19:53 — REGNUM Кевин Смит и Джейсон Мьюз во время дорожного шоу, устроенного в рамках промоушена фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» посетили церковь, которая была показана в фильме «Догма». Фотографию оттуда Смит разместил 8 ноября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B4kzCQiD85I/

Актёры сфотографировались на фоне здания, которое расположено в Питтсбурге. Смит также сообщил, что он был в восторге от трех проведённых шоу, на которых был полный аншлаг.

Напомним, в августе 2019 года Кевин Смит объяснил, почему фильм «Догма» не представлен ни на одном потоковом сервисе. Он сообщил, что не владеет правами на картину, которые в 1999 году приобрели скандально известные Роберт и Харви Вайнштейны. По какой-то причине они пока что не стали продавать их потоковым сервисам.

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