Лос-Анджелес, США, , 19:30 — REGNUM В сети появились первые отзывы критиков на анимационный фильм «Холодное сердце 2», премьера которого в США запланирована на 22 ноября 2019 года. Об этом 8 ноября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/Skylerhxc/status/1192672193739509760

Издание отмечает, что «самые негативные» отзывы на деле «не так уж и негативны», а некоторые критики и вовсе заявили, что «Холодное сердце 2» даже лучше оригинала. В частности, к такому мнению пришел корреспондент The DisInsider Скайлер Шулер.

https://twitter.com/benmekler/status/1192672611915812864

Сценарист и продюсер Бен Меклер также заявил, что картина является тем редким сиквелом, что превосходит первую часть. Сотрудник компании Atom Tickets, специализирующейся на продаже билетов, и автор Алиша Граусо назвал мультфильм «потрясающе красивым».

https://twitter.com/AlishaGrauso/status/1192669650661720064

Напомним, российские кинотеатры начнут показывать «Холодное сердце 2» 28 ноября 2019 года. Сняли картину режиссёры Крис Бак и Дженнифер Ли.

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