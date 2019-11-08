Лос-Анджелес, США, , 19:15 — REGNUM Телесеть Fox планирует снять свою версию российского комедийного сериала «ЧОП». Об этом 8 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Будущее шоу получит название Building Security. Издание отмечает, что впервые телесеть США решила выпустить адаптацию российского шоу. Реализацией проекта будет заниматься сценарист и продюсер Стивен Корен, который является «ветераном» известной юмористической передачи Saturday Night Live.

Напомним, российский сериал «ЧОП» телеканал ТНТ начал показывать в апреле 2015 года, в нём снялись Сергей Степин, Геннадий Масленников, Сергей Терещенко, Сэм Никель, Денис Бузин, Яна Кошкина и другие.

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