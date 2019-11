Лос-Анджелес, США, , 16:58 — REGNUM Руководитель Disney Роберт Айгер выступил с заявлением, в котором сообщил, что компания сделает перерыв в создании полнометражных фильмов франшизы «Звёздные войны». Об этом 8 ноября сообщил портал We Got This Covered.

При этом отмечается, что фанаты могут не волноваться, поскольку уже скоро они смогут посмотреть сериал «Мандалорец». Кроме того, в разработке находятся ещё два шоу, сюжет которых расскажет о приключениях Кассиана Андора и Оби-Вана Кеноби.

Издание отмечает, что вопрос о возможном запуске в производство новой трилогии «Звёздных войн», которую должен снимать Райан Джонсон отстаётся открытым.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Райан Джонсон сказал, что у него самого нет новой информации о судьбе проекта. Однако при этом кинематографист отметил, что он всё ещё прикреплен к нему в качестве режиссёра и добавил, что руководство Lucasfilm пока не решило, когда оно запустит фильмы в производство.

