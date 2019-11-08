Москва, , 16:35 — REGNUM Победители всероссийского конкурса для молодых режиссеров и современных драматургов отечественных театров получили грантовую поддержку и начали ставить премьерные спектакли. Об этом 8 ноября ИА REGNUM сообщила пресс-служба Российского фонда культуры.

В Государственном национальном театре республики Карелия свой спектакль «В сапоге у бабки играл фокстрот» 18 октября 2019 года представил Кирилл Заборихин, 2 ноября Елена Павлова показала в Красноярском государственном театре оперы и балета им. Д. А. Хворостовского оперу «Пир во время чумы».

25 ноября 2019 года в Санкт-Петербургском Большом театре кукол режиссёр Иван Пачин представит спектакль «Сочинение про Джобса», сюжет которого рассказывает об истории жизни и карьеры основателя компании Apple Стива Джобса.

28 ноября 2019 года в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого зрители смогут посмотреть спектакль Тимура Кулова «Призрак замка Кентервиль», поставленный по мотивам произведения Оскара Уальда.

Отмечается, что ещё 18 премьер пройдут в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Ульяновска и других городов России.

Всероссийский конкурс для молодых режиссеров и современных драматургов отечественных театров стартовал в сентябре 2019 года. В итоге экспертный совет выделил 17 спектаклей и режиссёров в номинации «Молодая режиссура», в номинации «Современная драматургия» были выбраны 9 участников конкурса.

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