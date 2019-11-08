Ижевск, , 14:44 — REGNUM В сквере имени конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова в Ижевске откряли памятник «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Памятник оружейникам в Ижевске Пресс-служба администрации Ижевска

Композиция скульптуры представляет собой собирательные образы трех подростков-рабочих у токарного станка. Рядом с рабочими — оригинальный токарный станок военного времени, изготовленный на заводах Ижевска. Долгие годы он пребывал в рабочем состоянии, при подготовке к монтажу монумента движущиеся части были заварены. Памятник дополняют реальные фотографии, воспоминания рабочих и документы военных лет.

Оригинальный токарный станок Пресс-служба администрации Ижевска

Автором проекта стал член Союза художников России, лауреат Государственной премии Удмуртии и заслуженный деятель искусств республики Павел Медведев. Проект вошел в число пяти победителей конкурса «Культурный след», он был отобран по итогам рассмотрения 550 заявок из 74 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в этом году отмечается столетний юбилей Михаила Калашникова. Одним из ключевых мероприятий празднования стал Форум оружейников, проведение которого было приурочено ко Дню оружейника в России. В пленарном заседании форума в этом году принял участие президент России Владимир Путин.