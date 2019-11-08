Уфа, , 13:10 — REGNUM Башкирский шихан Куштау наряду с горами Юрактау и Торатау включен в список объектов геологического наследия всемирного значения как «Геологический разрез» (Geosite) под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEO. Об этом говорится в справке, подготовленной доктором геолого-минералогических наук, и.о. директора УФИЦ РАН (Уфимский федеральный исследовательский центр) Сергеем Ковалевым.

В документе ученый отмечает, что из-за заселенности гора Куштау практически не изучена. Между тем, изучение даже одной разведочной скважины, которая была пробурена ОАО «Сырьевая компания» для нужд БСК (Башкирской содовой компании) показывает, что в отложениях шихана могут быть обнаружены палеонтологические остатки, ранее в России не описанные.

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«Даже небольшое предварительное изучение только одной скважины позволило получить новую палеонтологическую, литологическую и седиментологическую информацию, которая поможет лучше изучить историю уникальных образований. Уничтожение такого объекта, как гора Куштау, ликвидирует саму возможность научных изысканий и лишает науку новых данных, которые могут быть получены по такому эталонному объекту», — полагает ученый.

Королев напомнил, что горы Торатау и Юрактау имеют статус особо охраняемых природных объектов, а Куштау этот статус не получил. Причем необходимо изучать эти горы в комплексе, что позволит воссоздать историю развития территории.

«Необходимо подчеркнуть, что комплекс из четырех рифовых массивов (в реальности — уже только трех!) несомненно представляет собой уникальное мировое явление, а в современной мировой практике не встречается случаев уничтожения уникальных геологических объектов в целях утилитарного использования. Наоборот, их всячески оберегают, исследуют и делают привлекательными для гео-туризма», — говорится в справке, которую опубликовала уфимская редакция «Эхо Москвы».

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Напомним, 17 октября на портале Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на горе Куштау, которая проводилась по заказу АО «Сырьевая компания» учеными института археологии РАН. В документе говорится, что на обследуемой территории площадью 413 гектар на горе Куштау объекты археологического наследия отсутствуют. В заключении указано, что проведение строительных, мелиоративных, земляных и хозяйственных работ на участке возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Радий Хабиров, который был еще в статусе врио главы Башкирии, подтвердил, что «Башкирская содовая компания» будет разрабатывать гору Куштау, а Торатау и Юрактау останутся в первозданном виде. По мнению Хабирова, разработка горы Куштау в случае подтверждения запасов — приемлемый вариант решения проблемы.

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«Разумеется, в любом случае БСК обязано придерживаться международных норм по экологичности, с полной рекультивацией и еще долгие десятилетия не затрагивая объекты туристической и другой социальной инфраструктуры, которые там находятся», — отмечал Хабиров. Он добавил, что считает несправедливым объем компенсационных выплат, которые компания выплачивает близлежащим территориям. По его словам, власти убедили бизнесменов увеличить суммы выплат.