Лос-Анджелес, США, , 13:09 — REGNUM Новая картина малобюджетной хоррор-франшизы «Паранормальное явление» выйдет на экраны весной 2021 года. Об этом 8 ноября сообщил портал Screen Rant.

К сожалению, это пока что вся информация о предстоящем фильме. Стоит отметить, что в феврале 2018 года франшизу купила кинокомпания Paramount Pictures.

Напомним, первый фильм «Паранормальное явление» режиссёра Орена Пели, выполненный в псевдодокументальном стиле и основанный на концепции «найденных материалов», вышел на экраны в январе 2007 года. При мизерном бюджете $15 тыс. картина собрала в мире более $193,3 млн.

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