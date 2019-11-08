Тарбагатайский район, Бурятия, , 13:05 — REGNUM Культура семейских Забайкалья, признанная ЮНЕСКО одним из шедевров Всемирного нематериального наследия человечества, может очень скоро исчезнуть. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Бурятии, об этом заявила худрук культурно-досугового центра Тарбагатайского района республики Галина Чебунина.

«На первый взгляд, кажется, что работа ведётся, и всё выглядит вполне благополучно. На самом деле, культура стремительно исчезает: ее носители уходят, унося с собой уникальные знания», — отметила она.

По её словам, практически утрачена уникальная песенная традиция многоголосья — сохранилось только пение на три голоса, но чаще практикуется двухголосье. Проблемы и с костюмами, поскольку не осталось мастериц по изготовлению традиционной одежды. Вкупе с мизерным финансированием это приводит к тому, что коллективы плохо одеты. В результате культура семейских, по мнению Галины Чебунины, превратилась «в лубочную картинку для приёма туристов».

Чтобы остановить этот процесс, тарбагатайцы предложили разработать в Бурятии целевую программу по изучению, сохранению и развитию культуры семейских, а также создать в районе Центр сохранения культуры «Горница» в виде школы народных ремесел.

Напомним, семейскими в Бурятии называют потомков старообрядцев, прибывших сюда в XVIII веке. Название своё получили благодаря тому, что переезжали они большими семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в республике пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 400-летнему юбилею протопопа Аввакума. На подготовку планируется потратить порядка 35,5 млн рублей, из них 13,8 млн рублей — из республиканского бюджета.

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