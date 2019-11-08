Москва,
8 ноября 2019, 17:12 — REGNUM В ноябре 2019 года Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставки «Русский Йорданс» и «Восточный джаз», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Выставка «Восточный джаз / East West Jazz»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Восточный джаз / East West Jazz»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России» в Пушкинском музее
Василий Иванов © ИА REGNUM
Особенный «национальный» статус выставке «Русский Йорданс» придает то, что впервые была собрана экспозиция, состоящая из всех произведений мастера, находящихся в собраниях российских музеев: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Пермской государственной художественной галереи. Всего выставлены 18 картин и 31 рисунок мастера.
Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Якоб Йорданс — Оплакивание Христа
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция выставки «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители выставки Якоба Йорданса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция выставки «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Якоб Йорданс — Этюд головы молодой женщины
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители выставки Якоба Йорданса
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Якоб Йорданс — Повар у стола с дичью
Василий Иванов © ИА REGNUM
Якоб Йорданс — Повар у стола с дичью (фрагмент)
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция «Восточный джаз / East West Jazz» включает в себя более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более двух десятков полотен абстрактной живописи послевоенного периода, собранных швейцарским коллекционером Жаном Клодом Гандюром.
Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Восточный джаз / East West Jazz»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женский халат — тун либо мунисак
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке «Восточный джаз / East West Jazz»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женский зимний нарядный халат Мунисак и картина Александра Колдера — Листья и цветы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женское нарядное платье — курта
Василий Иванов © ИА REGNUM
— Женское платье — курта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Джим Дайн — Кожаный галстук композитора
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке представлены произведения из собраний ГМИИ им. А. С. Пушкина и парижского Центра Помпиду. Такое богатство экспозиции позволяет развернуть перед зрителем диалог культур Запада и Востока, а классические греческие колонны, окруженные пестрой рекой ярких восточных нарядов, оказываются говорящей метафорой такого диалога.
Экспозиция выставки «Восточный джаз / East West Jazz»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Антони Тапиес — Красная дверь № LXXV
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женская верхняя одежда — мунисак
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женский халат — тун
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жан Базен — Камни, деревья и равнины
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Книга отзывов
Василий Иванов © ИА REGNUM
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