8 ноября 2019 | Время чтения 1 мин

Москва, , 17:12 — REGNUM В ноябре 2019 года Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставки «Русский Йорданс» и «Восточный джаз», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Восточный джаз / East West Jazz» Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Восточный джаз / East West Jazz» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России» в Пушкинском музее Василий Иванов © ИА REGNUM

Особенный «национальный» статус выставке «Русский Йорданс» придает то, что впервые была собрана экспозиция, состоящая из всех произведений мастера, находящихся в собраниях российских музеев: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Пермской государственной художественной галереи. Всего выставлены 18 картин и 31 рисунок мастера.

Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz» Василий Иванов © ИА REGNUM

Якоб Йорданс — Оплакивание Христа Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция выставки «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России» Василий Иванов © ИА REGNUM Зрители выставки Якоба Йорданса Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция выставки «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России» Василий Иванов © ИА REGNUM Якоб Йорданс — Этюд головы молодой женщины Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители выставки Якоба Йорданса Василий Иванов © ИА REGNUM На выставке «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России» Василий Иванов © ИА REGNUM

Якоб Йорданс — Повар у стола с дичью Василий Иванов © ИА REGNUM

Якоб Йорданс — Повар у стола с дичью (фрагмент) Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция «Восточный джаз / East West Jazz» включает в себя более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более двух десятков полотен абстрактной живописи послевоенного периода, собранных швейцарским коллекционером Жаном Клодом Гандюром.

Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz» Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке «Восточный джаз / East West Jazz» Василий Иванов © ИА REGNUM

Женский халат — тун либо мунисак Василий Иванов © ИА REGNUM На выставке «Восточный джаз / East West Jazz» Василий Иванов © ИА REGNUM

Женский зимний нарядный халат Мунисак и картина Александра Колдера — Листья и цветы Василий Иванов © ИА REGNUM Женское нарядное платье — курта Василий Иванов © ИА REGNUM

— Женское платье — курта Василий Иванов © ИА REGNUM Джим Дайн — Кожаный галстук композитора Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке представлены произведения из собраний ГМИИ им. А. С. Пушкина и парижского Центра Помпиду. Такое богатство экспозиции позволяет развернуть перед зрителем диалог культур Запада и Востока, а классические греческие колонны, окруженные пестрой рекой ярких восточных нарядов, оказываются говорящей метафорой такого диалога.

Экспозиция выставки «Восточный джаз / East West Jazz» Василий Иванов © ИА REGNUM

Антони Тапиес — Красная дверь № LXXV Василий Иванов © ИА REGNUM Женская верхняя одежда — мунисак Василий Иванов © ИА REGNUM

Женский халат — тун Василий Иванов © ИА REGNUM Жан Базен — Камни, деревья и равнины Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz» Василий Иванов © ИА REGNUM Книга отзывов Василий Иванов © ИА REGNUM

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