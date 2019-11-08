Москва, , 11:53 — REGNUM В Москве 11 апреля 2020 года пройдет фестиваль страйкбольно-ролевых игр «Техногенез 2020». Об этом 7 ноября сообщила официальная страница проекта в соцсети «Вконтакте».

Страйкбол Specna-Arms

Отмечается, что информация о точном месте его проведения будет опубликована позднее. К участию в фестивале приглашаются те, кто реализует проекты по постапокалиптическим вселенным, мастерские, создающие антураж для миров S.T.A.L.K.E.R., Metro, Fallout, а также писатели, блогеры и фотографы.

Напомним, последний раз фестиваль «Техногенез» проводился в апреле 2018 года. На нём были представлены стенды проектов вселенных, позволивших гостям форума ощущить атмосферу постъядерного мира.

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