Лос-Анджелес, США, , 11:33 — REGNUM Карл Урбан сообщил фанатам сериала «Пацаны», что его второй сезон может выйти в середине 2020 года. Об этом 8 ноября сообщил портал Screen Rant.

Съёмки продолжения шоу стартовали летом 2019 года. Издание отмечает, что сейчас этот сериал является одним из самых популярных у пользователей потокового сервиса Amazon Prime.

Напомним, сюжет «Пацанов» рассказывает про альтернативный мир, в котором существуют коррумпированные супергерои. Команда обычных людей решает бросить им вызов.

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