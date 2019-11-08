Нью-Йорк, США, , 10:02 — REGNUM Четыре сериала телеканала FX: «Миссис Америка», «Разрабы», «Учительница» и «Старик» станут эксклюзивами потокового сервиса Hulu. Об этом 8 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что это произойдёт в рамках создания нового проекта FX on Hulu. Сообщается также, что новый потоковый центр получит около 40 эксклюзивных сериалов (речь идет как о новых, так и о уже существующих). Ожидается, что FX on Hulu будет запущен в марте 2020 года.

Главную роль в предстоящем сериале «Миссис Америка» исполнит актриса Кейт Бланшетт. Сюжет шоу раскажет о том, как в США принималась девятнадцатая поправка к Конституции США, вводившая активное избирательное право для женщин.

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